Янчевский заявил, что в ПВТ «все растет»

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский рассказал о рекордном экспорте и рекордном числе резидентов в ПВТ.

В интервью СТВ Янчевский опроверг наличие каких-либо проблем с показателями деятельности ПВТ в связи с политической и экономической ситуацией в Беларуси: «Слов сказано столько, что уже практически все в это поверили, даже часть айтишников. Есть факты, но факты такие, какие они есть: все растет. Не просто растет, а растет очень интенсивно, практически все показатели. Экспорт рекордный, число резидентов рекордное. Образно говоря, мы приняли последнюю партию резидентов – уже новых десятки заявок действуют. То есть еще пройдет, думаю, месяц-полтора, примется очередная партия резидентов ПВТ».

Что касается убыли резидентов, то ее, по словам Янчевского, «практически нет» за исключением «технических 5-15 фирм, не больше».

«Притом, что сотни входят. И то те, которые по техническим причинам то ли закрывают, открывают новые и так далее», – подчеркнул директор ПВТ.

Янчевский заявил также, что показатели ПВТ росли весь прошлый год. В нынешнем году этот рост продолжается: согласно приведенным директором предварительным данным, в первые месяцы года он составил 22%.

Янчевский также высказал мнение, что другие страны хотели воспользоваться кризисом в Беларуси для привлечения белорусских айтишников, но «пока это у них не получается».

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