«Фиат» столкнулся с мусоровозом. Пострадали 7 человек

Как сообщает ГАИ, семь человек, в их числе двое детей (5 и 9 лет), получили травмы в аварии, которая произошла днем 21 марта в Могилевском районе.

Установлено, что 23-летний водитель «Фиат» ехал по трассе граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины. Вблизи агрогородка Восход, при выезде со второстепенной дороги, он не выполнил требование знака «Движение без остановки запрещено» и выехал на встречную полосу, где врезался в ехавший по главной мусоровоз МАЗ.

В результате ДТП пострадали 7 человек в легковушке, в том числе двое детей. По информации ГАИ, дети перевозились в автомобиле без специальных удерживающих устройств, а также не были пристегнуты ремнями безопасности.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. По официальным данным их здоровью ничего не угрожает.

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