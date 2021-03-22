День Воли под запретом. ГУВД Минска отказалось заключать договор с организаторами

ГУВД Мингорисполкома отказалось заключать договор с организаторами Дня Воли. Причин несколько: маршрут, заявленный организаторами, и коронавирус. Об этом TUT.BY сообщил лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Напомним, заявка на проведение Дня Воли была подана от имени трех юридических лиц: движения «За свободу», общественной организации БНФ «Адраджэнне» и БСДП. По замыслу организаторов, мероприятие должно было представлять из себя шествие, митинг и концерт.

По закону, до подачи заявки в горисполком на проведение массового мероприятия организаторы должны заключить договоры со скорой, коммунальниками и милицией, которые будут работать на массовом мероприятии. Без этих договоров город не может согласовать мероприятие. Договор со скорой у организаторов был еще в начале марта. Милиция заключать договор отказалась.

В ответе ГУВД за подписью начальника Михаила Гриба сказано, что милиция отклоняет поступившее заявление на заключение договора ввиду наличия ряда объективных причин. Например, в ответе напоминают, что статьей 9 закона «О массовых мероприятиях» установлен запрет на проведение массовых мероприятий на расстоянии менее 50 метров от зданий республиканских органов госуправления и др.

В то же время, как сказано в ответе, места проведения заявленных массовых мероприятий примыкают к территориям организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения.

При этом маршрут, который заявляли организаторы, ранее уже использовался на День Воли: шествие от пересечения проспекта Независимости с улицей Янки Купалы до пл. Парижской коммуны, 1, митинг на площадке перед Оперным театром.

«При таких обстоятельствах, с учетом заявленного количества участников (от 10 тысяч человек), имеющихся в различных телеграм-каналах призывов к проведению несанкционированных акций, в том числе экстремистского характера, а также наличия ограничений, установленных законом, и необходимости минимизации распространения острых респираторных инфекций, вызванных COVID-19, ГУВД Мингорисполкома отказывает в заключении договора об оказании услуг по охране общественного порядка», — сказано в ответе Михаила Гриба.

— Наяўнасць адміністрацыйных будынкаў, на якія спасылаецца міліцыя (напэўна, маючы на ўвазе той жа Генштаб), не стала перашкодай для легальнага адзначэння Дня Волі ў 2018 годзе на пляцоўцы каля Опернага тэатра. Спасылкі на эпідэміалагічную сітуацыю як прычыну адмовы выглядаюць недарэчна на фоне правядзення дзяржаўных мерапрыемстваў з тысячамі ўдзельнікаў у закрытых памяшканнях. Заяўнікі не рабілі заклікаў да правядзення мерапрыемстваў экстрэмісцкага характару, таму гэта таксама не можа быць нагодай для адмовы, — сказал TUT.BY Юрий Губаревич.

Пока ответа от Мингорисполкома на заявку о проведении Дня Воли организаторы не получили, но очевидно, что без договора с милицией он будет отрицательным.

Помимо Минска, местные власти отказали организаторам в проведении Дня Воли 25 марта и в Могилеве.

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