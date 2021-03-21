Засудили за флаг, которого не было?

Сергея Ганкевича в суде Минского района осудили на флаг на окне частного дома, огражденного забором, высота которого – более двух метров. Его супругу Ольгу Золотарь задержали, на данный момент она находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, но на основании какой статьи – неизвестно.

О том, что в его доме прошел обыск, мужчина узнал днем 18 марта, сообщает Telegram-канал “Вясна” назірае”. В 14:30 он приехал домой с работы, где до этого времени находилась только 10-летняя дочь. В протоколе же указано, что он «в 13:50 в окне частного дома на всеобщее обозрение вывесил незарегистрированный бело-красно-белый флаг, тем самым провел пикетирование». Также там говорилось, что это происходило в доме №58, в то время как сам мужчина проживает в доме №56. О протоколе по ст.24.34 КоАП Сергей узнал только в РУВД, куда его вызвали около 23:00 для допроса.

В суде мужчина пояснил, что флагов в их доме не было, а тем более на окне. Он высказал мнение, что его вывесили сами сотрудники милиции, чтобы иметь основание для задержание. В материалах дела есть фотографии флага на окне, но Ганкевич обратил внимание суда, что фото сделано с дворовой территории, а не с улицы, в то время как окон дома на первом этаже с улицы не видно из-за забора высотой в 2 метра.

На суде допросили также маму Ольги Золотарь Янину. По ее словам, Сергей категорически запрещал держать в доме бело-красно-белый флаг и говорил, что он аполитичный, поскольку ему надо кормить детей. Она также рассказала, что Ольга перестала выходить на связь еще утром. Она должны была отвезти дочь в 10:00 на урок по цимбалам, но преподавательница сообщила, что девочка в школе не появилась. Позже стало известно, что дома проводили обыск около десяти сотрудников ГУБОПиК.

Рапорт составлял милиционер Павел Юхименко, выступающий свидетелем. На суде он пояснил, что неверный номер дома в протоколе – техническая ошибка.

Telegram-канал приводит фрагмент его допроса.

— Вы можете указать, что конкретно Сергей разместил флаг на окне?

— Нет.

— Что случилось с флагом, где он?

— Сотрудники ГУБОПиК забрали.

— Разрешение на фотографирование в доме давали?

— Нет.

— Флаг с улицы виден?

— Забор выше меня (2,2 метра), но я могу подпрыгнуть, чтобы увидеть окно первого этажа.

Судья Екатерина Новикова не учла ошибки в протоколе и осудила Ганкевича на 10 суток административного ареста.

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