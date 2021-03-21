Задержан Игорь Борисов, глава Белорусской социал-демократической партии (Грамада)

Задержан председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов. Его жена Елена Борисова около 15.00 сообщила в FB: “Только что на глазах у жены и маленького ребенка был похищен неизвестными людьми мой муж Игорь Борисов”.

Белорусская социал-демократическая партия была одной из тех, кто подал в Мингорисполком заявку на проведение шествия, митинга и концерта в День Воли. Также в числе заявителей значатся «Рух «За Свабоду» и общественная организация БНФ «Адраджэнне».

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