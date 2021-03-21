“За три дня белорусы вернули себе чувство единства”

Светлана Тихановская заявила, что за 3 дня белорусам удалось вернуть себе чувство единство и большинства. Так она прокомментировала голосование на платформе «Голос», объявленное ею 18 марта. На данный момент за начало переговоров против кризиса проголосовало уже более 620 тыс чел.

«Реакция режима последовала незамедлительно. Пропаганда рассказывает о том, в чём режим разбирается лучше всего – фальсификациях и накрутках. Они отключают интернет, блокируют сайты, заставляют людей голосовать «против». Они хотят опять посеять страх – но с каждым днем только усиливают свой собственный.

Но у них нет ни единой возможности заблокировать чат-боты, через которые вы голосуете. Если вас вынудили проголосовать «против», вы можете дома безопасно отдать повторный голос «за» – засчитается только последний результат. За 8 месяцев существования «Голоса» ни один номер не был рассекречен. Вы можете проголосовать и удалить переписку – и тогда не останется никаких следов.

Помните: нам пытаются помешать, потому что у этого голосования уже есть результаты. В ОБСЕ беспрецедентно быстро среагировали на голосование за переговоры. Инициативу поддержали все демократические силы Беларуси, включая Координационный Совет, Павла Латушко, Валерия и Веронику Цепкало, ByPol, фонды солидарности и гражданские инициативы. МИД Словении, МИД Австрии, председательство Швеции в ОБСЕ, миссия США в ОБСЕ, эксперты, парламентарии национальных парламентов и Европарламента – все они поддержали нас и готовы помочь Беларуси. И для этого им нужен ваш голос.

Вы же чувствуете: всего за три дня мы вновь вернули себе чувство единства и большинства. Голосование наглядно показывает, что белорусы не сдаются и хотят перемен. Мы снова ощущаем поддержку всего мира. И знаем, что голос белорусов уже услышан. Давайте сделаем его ещё громче!

Проголосуйте за выход из кризиса путем переговоров. Помогите всем друзьям, родственникам, соседям и коллегам сделать это:

Прямая ссылка на голосование в Telegram: https://t.me/golosby_bot

Прямая ссылка на голосование в Viber: http://bit.ly/golos-vb»

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