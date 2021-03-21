В понедельник – очередной суд над отважной Марией Колесниковой

Завтра в Минском городском суде рассмотрят жалобу защиты Марии Колесниковой на решение о продлении срока содержания под стражей до 8 мая, сообщает Telegram-канал Виктора Бабарико.

Заседание состоится в 12:00 по адресу: Минск, улица Дунина-Марцинкевича 1/3.

Мария Колесникова, экс-глава штаба Виктора Бабарико и член президиума Координационного совета, находится под стражей с 8 сентября. В марте срок ее содержания под стражей был очередной раз продлен на два месяца. Колесникову официально задержали после того, как она, порвав свой паспорт, не дала силовикам выдворить себя из страны. Ей предъявили обвинение в призывах к действиям, вредящим нацбезопасности. В феврале Марии, как и другим фигурантам дела Координационного совета, предъявили новые обвинения: «заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем» (ч. 1 ст. 357 УК) и «создание экстремистского формирования и руководство им» (ч. 1 ст. 361-1 УК). Поскольку это статьи о тяжких преступлениях, срок содержания под стражей по ним может продляться вплоть до 18 месяцев.

Мария Колесникова признана политической заключенной. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. В феврале очередного ее адвоката лишили лицензии. Колесникова стала лауреатом Международной женской премии за отвагу, присуждаемой Госдепартаментом США.

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