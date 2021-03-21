Прошаренная в строительстве АЭС Беларусь решила помочь Бангладеш?

Беларусь заинтересовалась проектом атомной электростанции в Бангладеш. Проект строительства АЭС «Руппур» обсуждался в ходе визита в эту страну заместителя министра промышленности Беларуси Дмитрия Харитончика. Об этом он заявил в субботу, сообщает Prothom Alo.

По словам Харитончика, речь не идет об участии в строительстве станции. Предполагается обмен опытом. Отметим, что АЭС в Бангладеш также строит «Росатом», как и белорусскую станцию. АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от Дакки. Такие же реакторы использованы в БелАЭС.

«Мы не обсуждали вопрос строительства самой электростанции, потому что это задача специализированных компаний. Мы в основном говорили о том, какой должна быть подходящая и эффективная инфраструктура и как обеспечить оптимальное использование электроэнергии», — сказал Харитончик.

Также идет обмен опытом в сфере безопасности АЭС.

«Все мы помним трагический инцидент на Чернобыльской АЭС в бывшем Советском Союзе. В свете прошлого опыта мы считаем, что вопрос безопасности чрезвычайно важен. Обсудили обучение специалистов по технике безопасности. Мы также говорили о средствах защиты», — сказал он.

Харитончик отметил, что готовится соглашение в этой сфере. Соответствующие ведомства получили поручение проработать этот вопрос.

В ходе визита беларусской делегации также обсуждалось сотрудничество в сфере строительства, сельского хозяйства, пищевой промышленности, образования.

P.S. «Народная Воля» хотела бы более подробно ознакомиться с наработками ведомства Дмитрия Харитончика – прежде всего в области средств защиты и безопасности использования атомной энергии. А еще – какой должна быть подходящая и эффективная инфраструктура и как обеспечить оптимальное использование электроэнергии на внутреннем и внешнем рынках. Потому что, если начистоту, многим белорусам до сих пор не вполне понятно, сумело ли министерство промышленности РБ откровенно и компетентно ответить на эти вопросы – касательно свежепостроенной БелАЭС – даже для себя. Оставляем за собой право обратиться в Минпром за компетентным комментарием.

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