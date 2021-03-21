«Мы не можем себе представить, через что проходят люди в Беларуси»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Европы расследовать действия силовиков в Беларуси. Эти слова прозвучали в интервью политика немецкой газете Der Tagesspiegel.
Говоря о помощи нашей стране, глава дипведомства рассказал, что Литва постоянно принимает беженцев из Беларуси и начала несколько расследований по универсальной юрисдикции против беларусских силовиков.
«Я обращаюсь к европейским государствам, в которых законодательство дает возможность заниматься такими делами, и делать это. Это было бы знаком настоящей солидарности. Кроме того, ЕС должен показать народу Беларуси, что Европа является его союзником на пути к становлению демократической и процветающей страной. Мы не должны просто ждать и смотреть, что произойдет. Потому что президент России Путин тоже будет там, он будет создавать партии и их лидеров, как он делал в других государствах. Поэтому европейцы должны усилить свою активность», — считает он.
Он также провел параллели между движением за независимость в Литве и сегодняшней ситуацией в Беларуси.
«Народ Беларуси протестует против украденных выборов. У них есть ощущение, что отнята часть их достоинства. Протест основан на эмоциях. Это движение также должно стать политическим, и из него должны появиться партии, которые предложат стране путь в будущее», — уверен министр.
Отвечая на вопрос о том, теряет ли силу белорусское протестное движение, он высказал мнение, что назад пути нет.