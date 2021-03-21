Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Европы расследовать действия силовиков в Беларуси. Эти слова прозвучали в интервью политика немецкой газете Der Tagesspiegel.

Говоря о помощи нашей стране, глава дипведомства рассказал, что Литва постоянно принимает беженцев из Беларуси и начала несколько расследований по универсальной юрисдикции против беларусских силовиков.

«Я обращаюсь к европейским государствам, в которых законодательство дает возможность заниматься такими делами, и делать это. Это было бы знаком настоящей солидарности. Кроме того, ЕС должен показать народу Беларуси, что Европа является его союзником на пути к становлению демократической и процветающей страной. Мы не должны просто ждать и смотреть, что произойдет. Потому что президент России Путин тоже будет там, он будет создавать партии и их лидеров, как он делал в других государствах. Поэтому европейцы должны усилить свою активность», — считает он.

Он также провел параллели между движением за независимость в Литве и сегодняшней ситуацией в Беларуси.

«Народ Беларуси протестует против украденных выборов. У них есть ощущение, что отнята часть их достоинства. Протест основан на эмоциях. Это движение также должно стать политическим, и из него должны появиться партии, которые предложат стране путь в будущее», — уверен министр.

Отвечая на вопрос о том, теряет ли силу белорусское протестное движение, он высказал мнение, что назад пути нет.

«Мы не можем себе представить, через что проходят люди в Беларуси, сколько из них попало в тюрьму, сколько подверглось жестокому обращению, сколько потеряли работу. У них отняли даже те маленькие свободы, которые у них остались. Но у меня сложилось впечатление, что в Беларуси перейдена черта, за которой нет пути назад. Люди больше не доверяют режиму. Вопрос только в том, как долго продержится режим», — заявил он.

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