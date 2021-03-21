Хотите почитать в электричке? Лучше не надо :)

Хотите почитать книгу в электричке? Без согласования – не стоит. Представители инициативы skarga.help получили ответ на обращение о задержании пенсионерок за чтение книг беларусских писателей в электричке.

В ответе администрации Московского района Минска говорится, что чтение книг беларусских писателей не ограничивается законодательством, как и чтение книг в общественных местах.

«Вместе с тем, если чтение книг имеет признаки, которые относятся к Закону Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», то проведение такого чтения должно согласовываться в соответствии с требованиями, предусмотренными данным законом», — говорится в ответе.

Власти пояснили, когда чтение книг в электричке нужно согласовывать.

Напомним, пенсионеры были задержаны за чтение книг беларусских писателей в электричке в направлении Заславля 26 февраля. По словам одной из задержанных, в вагоне находилось около 30 пожилых людей, с собой у них были книги беларусских писателей — Нила Гилевича, Якуба Коласа, Владимира Короткевича.

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