11 международных организаций призывают прекратить преследование беларусских правозащитников

Правозащитники призывают белорусские власти соблюдать международные обязательства в области прав человека, гражданские и политические права на уважение права на свободу ассоциаций, уважать работу правозащитников, обеспечивать наличие права жаловаться на политику и действия отдельных должностных лиц и госорганов, предоставлять юридическую помощь в защита прав человека и основных свобод. Также они требуют незамедлительно освободить Марфу Рабкову, Андрея Чепюка, Татьяну Ласицу, Леонида Судаленко, Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, снять с них обвинения, обеспечить правовую защиту от необоснованного уголовного преследования и провести независимые расследования о пытках и жестоком обращении в отношении Дроздовского, Граблевского и Соловьева.