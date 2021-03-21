11 международных организаций призывают прекратить преследование беларусских правозащитников

11 международных правозащитных организаций выступили в защиту белорусских правозащитников. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Amnesty International.
В нем приводится перечень правозащитников, которые подверглись репрессиям в Беларуси, и описывается хронология преследования. Среди них – директор Офиса по правам людей с инвалидностью, инвалид-колясочник Сергей Дроздовский и юрист этого учреждения Олег Граблевский, представители лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Дмитрий Соловьев, Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко, Татьяна Ласица. Сообщается об обысках в «Вясне», Белорусской ассоциации журналистов, Независимом профсоюзе РЭП.
«Власти Беларуси усиливают давление на правозащитники путем предъявления необоснованных уголовных обвинений, возбуждения фальшивые уголовные расследования, и проводя осмотры и обыски в отместку за их законную правозащитную деятельность. Часть из них находится в заключении или под домашним арестом, и есть информация, что они подвергались пыткам и другому жестокому обращению. Власти заставили адвокатов большинства этих активистов дать подписку о неразглашении, запрещающую им делиться какой-либо информацией о расследовании», — говорится в заявлении.
Правозащитники призывают белорусские власти соблюдать международные обязательства в области прав человека, гражданские и политические права на уважение права на свободу ассоциаций, уважать работу правозащитников, обеспечивать наличие права жаловаться на политику и действия отдельных должностных лиц и госорганов, предоставлять юридическую помощь в защита прав человека и основных свобод. Также они требуют незамедлительно освободить Марфу Рабкову, Андрея Чепюка, Татьяну Ласицу, Леонида Судаленко, Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, снять с них обвинения, обеспечить правовую защиту от необоснованного уголовного преследования и провести независимые расследования о пытках и жестоком обращении в отношении Дроздовского, Граблевского и Соловьева.
Поделиться ссылкой: