Уровень репрессий беспрецедентен

— Как в известной байке про Энштейна-студента, тьма — это отсутствие света, так и несвобода — это отсутствие свободы. Свободу не надо давать, её надо перестать забирать, — пишет Телеграм-канал Рефлексия и реакция.

Сейчас мы все видим цену того, что свободу забирают. Кто пообразованнее — смотрит на котировки бондов, кто попроще — смотрит на ржавую воду из крана в райцентре. Экономика, социалка, отток мозгов, санкции и угроза новых, падение рейтинга, страх предательства — это всё цена, издержки, которые нужно нести тем, кто думает, что от одного лишнего удара палкой ничего не поменяется. В моменте может и не поменяется, но в перспективе цена будет только возрастать.

Уровень репрессий для того чтобы забрать свободу сейчас колоссален и беспрецедентен для Европы после Второй Мировой. И в это время всё равно выходят люди, вешают ленты, ходят на районные марши. И будут ходить. Без Майдана со сценой, светом, звуком и вывозом биотуалетов, без августовских шариков, а с перспективой получения уголовки за самые безобидные действия.

В августе была неуправляемая стихия, саморегулирующаяся, излишне миролюбивая (за исключением трёх первых дней), без структуры, без коммуникации с госаппаратом, без стратегии кроме «что-то должно произойти само». Чистый выброс энергии.

Сейчас улица закатывается в асфальт и вряд ли соберёт те цифры, но есть структуры влияния внутри аппарата, есть штаб, есть понятный международный ресурс и коммуникация — не всегда такая как хочется, но хотя бы понятная. Есть изменение внешней конъюнктуры не в пользу увеличения устойчивости режима. Действия Тихановской создают надежду что есть стратегия. Сил у протеста хватает и хватало, весь вопрос в поиске точки приложения. И во времени, ведь эта битва по сути не за сущностные изменения, а за возможность им произойти раньше (победа протеста) либо позже (естественный ход времени и деградация).

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