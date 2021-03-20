Новая волна пандемии – уже в конце марта?

Третья волна пандемии может начаться в Минске в конце марта или начале апреля. Такую оценку в эфире «Радио Минск» высказала начальник отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Дрозд.

Сейчас, по ее словам, в столице число заболевших держится примерно на одном уровне. Пик второй волны пришелся на декабрь. В январе-феврале отмечалось снижение количество случаев.

«К сожалению, что не будет третьей волны, мы не можем. О наступлении третьей волны говорят инфекционисты, эпидемиологи. Причем об этом идет речь не только в Беларуси, но и в окружающих странах. Из-за роста заболеваемости в Польше, Чехии ввели локдаун… Мы ожидаем подъем заболеваемости, так называемая третья волна, в конце марта — начале апреля», — сказала Ирина Дрозд.

Вчера в своем телеграм-канале Минздрав сообщил о 1 414 случаях коронавируса, выявленных за сутки в стране. До этого более 1400 случаев за сутки последний раз регистрировалось по состоянию на 7 марта.

Тем временем Еврокомиссия уже констатировала третью волну пандемии в ЕС и призывает к более активной вакцинации населения. “Ближайшая цель – привить хотя бы 70% граждан ЕС, что позволит снизить распространение заболевания”, – говорит Дана Спинант, официальный представитель ЕК.

Напомним, что на сегодня полностью выполнил программу вакцинации от COVID-19 лишь Гибралтар.

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