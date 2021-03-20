Марфу Рабкову оставили в застенках до лета?

Срок содержания под стражей Марфы Рабковой продлен еще на три месяца. Она останется за решеткой до 17 июня, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Марфа Рабкова координировала волонтеров в правозащитном центре «Весна». Ее задержали в сентябре по обвинению в финансировании массовых беспорядков (ч. 3 ст. 293 УК). Она под стражей уже пять месяцев и признана политзаключенной. Правозащитники отмечают, что суть обвинения до сих пор не ясна.

В феврале стало известно, что девушке предъявлены еще два обвинения: в разжигании социальной вражды по отношению к представителям власти (ч. 3 ст. 130 УК) и в участии в преступной организации (ч. 2 ст. 285 УК). Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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