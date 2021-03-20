Клещи выходят на охоту

Минздрав сообщает: начался сезон активности клещей. В марте в Брестской и Гомельской областях медработники уже зарегистрировали первых граждан, пострадавших от укусов опасных членистоногих.

С началом активности клещей возрастает опасность заразиться инфекциями, которые передаются через укусы этих насекомых: клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) и клещевым вирусным энцефалитом. В Беларуси ежегодно регистрируется больше тысячи случаев болезни Лайма и более ста случаев клещевого энцефалита. По данным Минздрава, вирус энцефалита циркулирует в 96 районах Беларуси, болезнь Лайма — в 120 районах.

Профилактика

Клещевой вирусный энцефалит – острое природно-очаговое инфекционное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – природно-очаговое полисистемное заболевание, протекающее с преимущественным поражением кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Так что, отправляясь в лес, не пожалейте времени на “противоклещевую” подготовку: одежда должна быть желательно светлой, закрывающей все части тела и предварительно обработанной специальными репеллентами. Во время пребывания в лесу обязательно осматривайте одежду и обувь, а после возвращения обязательно тщательно проверьте, не принесли ли вы клеща в дом на одежде, в волосах или в букете цветов.

Где “поймать” паразита

Важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их значительно больше, чем в окружающем лесу. Насекомые любят влажные лиственные и смешанные леса, просеки и лесные опушки.

Клещи способны чувствовать запах будущей жертвы на расстоянии не менее 10 метров. Насекомые не сидят на деревьях, предпочитая кончики высокой травы и кусты, и цепляются за шерсть животных или одежду человека. Затем клещ добирается до кожи и присасывается.

При обнаружении впившегося в кожу паразита лучше всего обратиться в больницу или поликлинику, где извлекут насекомое и при необходимости окажут медпомощь. При желании можно проверить, инфицирован ли клещ: врач, к которому вы обратились, подскажет, где именно можно сделать лабораторные исследования насекомого. Обычно такими анализами занимаются районные центры гигиены и эпидемиологии.

Как удалить клеща

Если возможности срочного обращения в организацию здравоохранения нет, нужно удалить клеща самостоятельно. Можно использовать пинцет, нитяную петлю, завязанную у основания головки клеща, либо стерильную иглу, которой клеща достают как занозу. Главное – вытаскивать клеща легко, без резких движений, чтобы не повредить его тельце и не допустить попадания инфекции под кожу.

Вопреки распространенным рекомендациям, не стоит смазывать клеща вазелином, растительным маслом и прочими веществами, ожидая, что он задохнется и отвалится. Как правило, это имеет обратный эффект и повышает вероятность инфицирования.

Довольно удобный способ извлечения клеща – вытягивание его с помощью обрезанного одноразового шприца, обычного или инсулинового. После завершения манипуляции место укуса обрабатывается спиртовым раствором или антисептиком.

ВАЖНО. При появлении характерных клинических проявлений клещевых инфекций (красного пятна на месте укуса клеща, повышения температуры, головной или мышечной боли и др.) следует незамедлительно обратиться к участковому терапевту или инфекционисту.

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