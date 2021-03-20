Клещи выходят на охоту

Клещи идут в атаку на белорусов
Клещи идут в атаку на белорусов

Минздрав сообщает: начался сезон активности клещей. В марте в Брестской и Гомельской областях медработники уже зарегистрировали первых граждан, пострадавших от укусов опасных членистоногих.

С началом активности клещей возрастает опасность заразиться инфекциями, которые передаются через укусы этих насекомых: клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) и клещевым вирусным энцефалитом. В Беларуси ежегодно регистрируется больше тысячи случаев болезни Лайма и более ста случаев клещевого энцефалита. По данным Минздрава, вирус энцефалита циркулирует в 96 районах Беларуси,  болезнь Лайма — в 120 районах.

Профилактика

Клещевой вирусный энцефалит – острое природно-очаговое инфекционное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – природно-очаговое полисистемное заболевание, протекающее с преимущественным поражением кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Так что, отправляясь в лес, не пожалейте времени на “противоклещевую” подготовку: одежда должна быть желательно светлой, закрывающей все части тела и предварительно обработанной специальными репеллентами. Во время пребывания в лесу обязательно осматривайте одежду и обувь, а после возвращения обязательно тщательно проверьте, не принесли ли вы клеща в дом на одежде, в волосах или в букете цветов.

Где “поймать” паразита

Важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их значительно больше, чем в окружающем лесу. Насекомые любят влажные лиственные и смешанные леса, просеки и лесные опушки.

Клещи способны чувствовать запах будущей жертвы на расстоянии не менее 10 метров. Насекомые не сидят на деревьях, предпочитая кончики высокой травы и кусты, и цепляются за шерсть животных или одежду человека. Затем клещ добирается до кожи и присасывается.

При обнаружении впившегося в кожу паразита лучше всего обратиться в больницу или поликлинику, где извлекут насекомое и при необходимости окажут медпомощь. При желании можно проверить, инфицирован ли клещ: врач, к которому вы обратились, подскажет, где именно можно сделать лабораторные исследования насекомого. Обычно такими анализами занимаются районные центры гигиены и эпидемиологии.

Как удалить клеща

Если возможности срочного обращения в организацию здравоохранения нет, нужно удалить клеща самостоятельно. Можно использовать пинцет, нитяную петлю, завязанную у основания головки клеща, либо стерильную иглу, которой клеща достают как занозу. Главное – вытаскивать клеща легко, без резких движений, чтобы не повредить его тельце и не допустить попадания инфекции под кожу.

Вопреки распространенным рекомендациям, не стоит смазывать клеща вазелином, растительным маслом и прочими веществами, ожидая, что он задохнется и отвалится. Как правило, это имеет обратный эффект и повышает вероятность инфицирования.

Довольно удобный способ извлечения клеща – вытягивание его с помощью обрезанного одноразового шприца, обычного или инсулинового. После завершения манипуляции место укуса обрабатывается спиртовым раствором или антисептиком.

как извлечь клеща с помощью шприца
Как извлечь клеща с помощью шприца

ВАЖНО. При появлении характерных клинических проявлений клещевых инфекций (красного пятна на месте укуса клеща, повышения температуры, головной или мышечной боли и др.) следует незамедлительно обратиться к участковому терапевту или инфекционисту.

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