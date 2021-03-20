Горят «Табакерки»

В Червене сгорел второй за четыре месяца олексиновский табачный киоск.

За четыре месяца в городе Червень Минской области сгорели два киоска «Табакерка». По информации газеты «Раённы веснік», первый случай возгорания был зафиксирован в ноябре прошлого года. Тогда был огнем был поврежден павильон на улице Карла Маркса у городского рынка.

Ночью 12 марта на улице Октябрьской загорелся еще один киоск. Пожар повредил стены, крышу, имущество и частично – крышу размещенной рядом автобусной остановки.

В Червенском райотделе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что причина пожара выясняется. Рассматривается версия поджога.

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