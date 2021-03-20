Держитесь, чтоб не сдуло

На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра.

Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении на воскресенье. Утром и днем 21 марта во многих районах Беларуси и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.

В Минске будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, утром и днем ожидается кратковременный снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Будет дуть юго-западный ветер 5-10 м/с порывами 14 м/с, который усилятся до 15-20 м/с. Ночная температура составит -3..-5°C, днем будет -1..+1°C.

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