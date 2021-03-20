Акция за свободу политзаключенных

Сегодня в центре Вильнюса прошла акция за освобождение Сергея Тихановского и других беларусских политзаключенных.

Светлана Тихановская напомнила, что шагом к освобождению людей из тюрем может стать участие в голосовании за мирное решение кризиса через переговоры, которое она инициировала накануне. Голосование за переговоры по выходу из кризиса при международной поддержке началось 18 марта. Оно проходит на платформе «Голос». Цель голосования — показать, сколько белорусов хотят выхода из кризиса даже путем переговоров с властями.

Предложение о начале переговоров поддержали США и страны ЕС. К вечеру субботы на платформе проголосовало более 580 тысяч человек.

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