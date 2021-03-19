В Гродно не состоится спектакль, осуждающий фашизм. Актеров вызвали в прокуратуру

20 апреля в гродненском Центре городской жизни должен был состояться показ постановки «Кадиш». Но организаторам пришлось отменить спектакль: актеров вызвали в прокуратуру, сообщает TUT.BY.

Сотрудники Центра городской жизни сообщили на своей странице в фейсбуке, что актеров Игоря Уланова, Алексея Станогу, Полину Левину и Оксану Машинкову вызвали в прокуратуру города.

— [Іх] папярэдзілі, што ў выпадку, калі спектакль убачаць гледачы — пракуратура не выключае ўзбуджэння супраць актораў крымінальнай справы па артыкуле 130 Крымінальнага Кодэксу РБ «распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варажнечы», — пишут организаторы.

В разговоре с TUT.BY актеры подтвердили эту информацию.

По их словам, в разговоре прозвучала фраза «ну вы же всё понимаете». Во время встречи собеседники актеров добавили: мол, многие в Беларуси «говорят, что наша страна и есть гетто», а таких сравнений хотелось бы избежать.

После этого было принято решение отменить спектакль.

«Кадиш» — это еврейская поминальная молитва. В спектакле рассказывалось о трагической судьбе евреев во время Второй мировой войны.

Игорь Уланов, ведущий актер сцены Гродненского драмтеатра, был уволен оттуда в конце сентября 2020 года. Он объявил зрителям, что артисты приостанавливают спектакль. Причиной стало задержание на акции протеста, которая прошла в Гродно 20 сентября, их коллег — заслуженного артиста Беларуси Сергея Куриленко и его жены актрисы Валентины Харитоновой.

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