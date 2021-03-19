В Беларуси ограничили доступ к сайту «Голос»

В Беларуси Мининформ ограничил доступ к сайту «Голос». Страница не открывается у абонентов «Белтелекома», МТС и некоторых других провайдеров.

В Беларуси начали ограничивать доступ к сайту инициативы «Голос». На портале сейчас проходит голосование, которое объявила вчера Светлана Тихановская. Она призвала белорусов голосовать за мирные переговоры с властью.

Сегодня при попытке входа на портал платформы «Голос» появляется сообщение: «доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

То есть сайт попал в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» от 19 марта.

Разработчики платформы «Голос» уже прокомментировали блокировку:

«Если кратко, то на безопасность и работу «Голоса» это никак не влияет. Блокировка – ожидаемый и предсказуемый шаг со стороны властей, которые понимают, на что способны белорусы с помощью «Голоса». По нашим подсчетам, с августа 2020 года – это шестая публичная попытка спецслужб «сломать» платформу».

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