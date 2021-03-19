Ученые нашли белок, который остановит аллергию и аутоиммунные заболевания

Для миллионов людей, страдающих от гиперчувствительной, гиперактивной или откровенно агрессивной иммунной системой, жизнь становится постоянной борьбой со своим физическим “я”. Это может проявляться непрекращающейся аллергией, изнурительными аутоиммунными заболеваниями, угрожающей жизни анафилаксией. Но теперь ученые, возможно, приблизились к решению этих проблем, сообщает ScienceAlert.

Во время экспериментов с лабораторными грызунами специалисты Австралийского национального Университета использовали культуры клеток из миндалин человека. Им удалось выяснить, что организм человека может самостоятельно защищаться от внешних воздействий, но порой эта защита способна вызывать последствия в виде астмы, волчанки, пищевой аллергии. Изучая эти особенности, ученые обнаружили белок – нейритин, который вырабатывается иммунными клетками. И в организме, в определенные моменты, он начинает действовать самостоятельно, как антигистаминный препарат высокого класса. Статья о результатах исследования была опубликована в научном журнале “Cell”.

Иммунолог Паула Гонсалес-Фигероа отметила, что в мире существует около 80 аутоиммунных заболеваний, которые воздействуют на человека изнутри, связываясь с внутренними органами и тканями, и не нацеливаясь на свои обязанности – борьбу с вирусами и бактериями. Нейритин в таких случаях начинает действовать как подавитель образования чужеродных плазматических клеток, которые стремительно вырабатывают антитела.

Изучая эти особенности исследователи выяснили, что регуляторные Т-клетки (или Tfr), иммунной системы подавляют самонаправляющиеся антитела и иммуноглобулин (IgE), которые вызывают высвобождение гистаминов в ответ на аллергию.

Ученым понадобилось почти пять лет, чтобы решить возникшую проблему в ходе лабораторных опытов, где были выращены генно-модифицированные грызуны с вживленными им человеческими клетками.

Мыши, которые не имели способности вырабатывать нейритин, находились под риском умереть от анафилаксии при инъекции альбумина из яйца. Те, которые были выведены генетически и имели нейритин, обладали хорошей переносимостью, поскольку нейритин вырабатывал аутоантигены. Ученые отметили, что прежде чем говорить об использовании новых возможностей людьми, предстоит понять полный путь иммунных механизмов и влияние нейритина на другие клеточные процессы.

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