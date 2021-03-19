Telegram запустил голосовые чаты в каналах и публичных группах

В мессенджере Telegram появилась возможность создавать голосовые чаты в каналах и публичных группах.

«Голосовые чаты появились в группах Telegram в декабре 2020 года. С сегодняшнего дня их можно создавать также и в каналах», — говорится в сообщении в блоге Telegram.

Теперь у них нет ограничений по числу участников, а создатель может назначать спикеров и сохранять записи в виде подкастов. Как отмечают разработчики Telegram, это позволит превратить Telegram-каналы в полноценные радиостанции.

«В списке участников появились их биографии, слушатели могут поднимать руку для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов», — рассказала команда Telegram.

В голосовые чаты можно будет попасть по ссылке, также админы каналов смогут присоединяться к ним от имени своих ресурсов, не раскрывая личность.

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