Состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов

19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка заключительных стадий Лиги чемпионов.
В четвертьфиналах Лиги чемпионов сезона 2020-2021 встретятся:
- «Бавария» — «ПСЖ»;
- «Манчестер Сити» — «Боруссия»;
- «Реал» — «Ливерпуль»;
- «Порту» — «Челси».
В полуфиналах сыграют победители пар:
- «Бавария»/«ПСЖ» — «Манчестер Сити»/«Боруссия»;
- «Реал»/«Ливерпуль» — «Порту»/«Челси».
Первые матчи 1/4 финала состоятся во вторник 6 и среду 7 апреля, а ответные матчи назначены на вторник 13 и среду 14 апреля.
Полуфинальные поединки запланированы на 27-28 апреля и 4-5 мая.
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