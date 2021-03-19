Состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов

19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка заключительных стадий Лиги чемпионов.

В четвертьфиналах Лиги чемпионов сезона 2020-2021 встретятся:

  • «Бавария» — «ПСЖ»;
  • «Манчестер Сити» — «Боруссия»;
  • «Реал» — «Ливерпуль»;
  • «Порту» — «Челси».

В полуфиналах сыграют победители пар:

  • «Бавария»/«ПСЖ» — «Манчестер Сити»/«Боруссия»;
  • «Реал»/«Ливерпуль» — «Порту»/«Челси».

Первые матчи 1/4 финала состоятся во вторник 6 и среду 7 апреля, а ответные матчи назначены на вторник 13 и среду 14 апреля.

Полуфинальные поединки запланированы на 27-28 апреля и 4-5 мая.

Поделиться ссылкой:


Мы есть в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram!



АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА