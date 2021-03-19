Саша Немо развелся. И в новом клипе рассказал о своей любви и разводе

«Мы развелись… Позади 20 лет. Но, история не может закончиться штампом в паспорте. У нас две прекрасные девочки, которых мы очень любим!» –такой новостью на своей странице в Facebook поделился белорусский певец и композитор Александр Ефимик, больше известный публике как Саша Немо.

Свою супругу певец встретил еще в студенчестве, они поженились, жили счастливо, воспитывали двух дочек. С тех пор прошло 20 лет!

О том, что в семье Александра и Светланы Ефимик происходят серьезные перемены, музыкант признавался в одном из своих интервью в 2019 году «Комсомольской правде». Тогда же он честно рассказал о своих проблемах с алкоголем.

«Буду откровенным, у меня было очень много проблем с поведением. – говорил артист. – Это касалось в том числе дурных привычек, которые не привели бы меня ни к чему хорошему. Если человек сам не может выйти из такой ситуации, его подталкивают близкие – пусть даже очень жесткими методами… Именно спорт заставил посмотреть на себя с другой стороны. Понимал, что, если ничего не изменю в своей жизни, могу потерять многое. Сейчас провожу «инвентаризацию» в своей голове и задумываюсь: кем хотят видеть меня мои дети? Уставшим потрепанным артистом, спившимся папашкой? Или же взрослым сильным мужчиной, на которого они будут смотреть и брать пример, какими должны быть в будущем мужья моих дочерей. Мне хочется видеть около девочек здоровых крепких парней с правильной ориентацией в жизни. Этот период дан мне, чтобы выстроить свою жизнь, наладить отношения с близкими, подружиться с мозгами».

Сегодня Саша Немо не комментирует развод, лишь сообщает: «Я все сказал в песне «Ты где-то там».

После этой публикации в соцсети певец принимает слова поддержки от друзей и подписчиков.

«Друг, держись, все будет хорошо!», – пишут ему друзья и поклонники.

Поделиться ссылкой: