«Последний раз так принимали Далай-ламу»

Чего добилась Тихановская на переговорах с властями стран Европейского Союза.

Советник лидера белорусской оппозиции Франак Вячорка рассказал, что последние официальные визиты Светланы Тихановской в европейские страны дали хороший результат.

«Зарубежные поездки – это инвестиции в будущее. Мы проводим одну встречу, какой- то разговор, звонок, а эффект от этого звонка может быть и сейчас, и через месяц, и через полгода. Короткий звонок Майклу Макфолу, бывшему послу США в России, привел к тому, что сейчас он каждый день говорит про Беларусь», – уточнил Франак Вячорка подходы к внешней политике в штабе Светланы Тихановской.

По его словам, в Финляндии были встречи с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел.

«Последний раз там так принимали Далай-ламу десять лет назад. Мы говорили о том, чтобы Финляндия организовала переговоры о выходе Беларуси из кризиса и поддержала Беларусь в ОБСЕ. У Финляндии всегда была особая роль в ОБСЕ», – поделился Франак Вячорка.

«В Финляндии мы договорились создать экспертные группы, куда могут попасть представители Координационного совета, Евросоюза, России и, возможно, режима Лукашенко, чтобы мы могли найти сценарии мирного выхода из кризиса. Финляндия целиком и полностью на нашей стороне. У нас есть и их солидарность, и конкретные планы поддержки», – подчеркнул политик.

Франак Вячорка утверждает, что 10 лет назад Португалия блокировала санкции против Лукашенко, а «сейчас делает всё возможное для победы белорусов».

«Португальцы ничего не знали о Беларуси до прошлого лета. Но в августе белорусский народ поставил Португалию на уши. Когда Светлана приехала в эту страну, ее чуть ли не носили на руках все национальные СМИ. Печатная пресса снова ставила белорусов на первую полосу», – поделился впечатлениями от поездки советник лидера оппозиции.

По его словам, Светлана Тихановская в Португалии должна была встретиться только с министром иностранных дел, но, когда информация просочилась в прессу, с ней захотели встретиться все: и бывший председатель Еврокомиссии Жозе Баррозу, и премьер-министр Антониу Кошта.

«В молодости он боролся против диктатуры Салазара. И сейчас всей душой хочет опыт своей борьбы и победы передать Беларуси», – рассказал Франак Вячорка.

«Очень важно, что прямо сейчас главой ЕС является Португалия. И португальцы пообещали, что будут вносить Беларусь в повестку дня в Брюсселе на каждой встрече министров и премьеров», – передает пресс-служба слова советника Тихановской.

Говоря про визит в Швейцарию, Франак Вячорка рассказал, что Швейцария перестала быть нейтральной в белорусском вопросе.

«Когда приехала Светлана Тихановская, вся пресса спрашивала про Херше и о том, чем Швейцария может помочь белорусам. Ответ был простой: давлением на режим и заморозкой счетов его «кошельков». На следующий день Светлана приходит в швейцарский МИД, а там один из руководителей МИД отвечает, что все документы готовы и над всеми нашими просьбами уже работают», – рассказал Франак Вячорка.

По его словам, уже идут расследования и поиск счетов «кошельков» Александра Лукашенко.

«Те, кто попал в третий пакет санкций, больше не смогут прятать деньги в Швейцарии. Ситуации, когда после победы народа вся казна окажется за границей, в Беларуси не будет», – рассказал Франак Вячорка.

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