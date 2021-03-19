NASA и SpaceX подписали соглашение о безопасности космических полетов

NASA и SpaceX подписали соглашение с целью предотвращения столкновений космических аппаратов агентства с интернет-спутниками Starlink. Об этом сообщается на сайте NASA.

Соглашение предусматривает «более глубокий» уровень координации, взаимодействия и обмена информацией. Согласно достигнутой договоренности, SpaceX берет на себя обязательства по обеспечению маневрирования своих спутников в случае потенциального сближения.

Так, в компании будут в автономном или ручном режиме маневрировать спутниками Starlink, чтобы гарантировать беспрерывную работу научных зондов NASA и других принадлежащих ему аппаратов.

В свою очередь NASA пообещало не предпринимать каких-либо действий по предотвращению сближения без соответствующей просьбы со стороны SpaceX, чтобы не создавать еще более опасную ситуацию.

Ранее, 14 марта, стало известно, что SpaceX выведет на орбиту еще 60 спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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