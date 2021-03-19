Литва и Украина договорились о бойкоте Белорусской АЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая в Верховной Раде Украины, в ходе визита в Киев, попросил не покупать электроэнергию у Белорусской атомной электростанции, сообщает ресурс “Українськi Новини”.

В ответ Украина поддержала Литву, объявившую бойкот закупкам электроэнергии с Беларуси. Как передает Telegram-канал “Sputnik Ближнее зарубежье”, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

“Мы договорились координировать свою политику и действия”, — рассказал он и в очередной раз подчеркнул, что станция, по его мнению, “небезопасна”. По словам Науседы, украинская сторона также отказалась от закупок электричества, производимого на объекте.

“Строитель небезопасной белорусской атомной электростанции, Россия, не только подверг риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния.

Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу интересам не только Литвы, но и Украины.

Поэтому сегодня хочу публично попросить власть Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии относительно белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце“, – сказал он.

Первый энергоблок Белорусской АЭС был запущен в конце 2020 года в тестовом режиме. Сейчас на станции идут испытания. Ввести ее в промышленную эксплуатацию планировалось в 2021 году. 11 января Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС из соображений безопасности.

В Литве с самого начала строительства станции заявляли, что на Белорусской АЭС нарушаются все нормы безопасности, несмотря на то, что станция прошла необходимые проверки МАГАТЭ.

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