Израильская компания Cellebrite не продаст Беларуси технологии по взлому телефонов

Израильская компания Cellebrite, выпускающая программные комплексы для спецслужб для извлечения данных с мобильных телефонов в рамках расследований, решила остановить продажи в Россию и Беларусь, пишет Медиазона, со ссылкой на онлайн-газету Haaretz.

«Cellebrite помогает правоохранительным органам и организациям делать нашу жизнь более безопасной, предоставляя решения для законного получения цифровых доказательств в ходе уголовных расследований и гражданских процессов, — подчеркнул гендиректор компании Йосси Кармил. — В рамках рабочего процесса мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику по нормативно-правовому соответствию, чтобы обеспечить работу в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами».

Haaretz отмечает, что прекращения сотрудничества компании с властями России и Беларуси добивался юрист и правозащитник Эйтай Мак, который давно занимается поисками неправомерного применения израильских технологий за рубежом. Мак указывал на преследование в России оппозиционеров, ЛГБТ-активистов и представителей этнических меньшинств, в том числе ссылаясь на «квартирное дело» Любови Соболь, в материалах которого задокументировано использование разработок Cellebrite при попытках получить доступ к содержимому телефонов.

Юрист называет комплексы для взлома телефонов технологиями двойного назначения, поэтому требует надзора со стороны Минобороны и агентства по контролю за военным экспортом. Ранее ему уже удалось заставить Cellebrite отказаться от сотрудничества с китайской полицией после подавления акций протеста в Гонконге.

Haaretz отмечает, что ранее в Cellebrite не подтверждали сотрудничество с силовиками в Беларуси, хотя эта информация появлялась на сайте госзакупок.

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