Испания легализовала эвтаназию. Теперь она разрешена в шести странах мира

Испания приняла закон о легализации эвтаназии, став четвертой страной в Европе и шестой в мире, позволяющей людям покончить с собой при определенных обстоятельствах. В настоящее время эта процедура законна в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде и Колумбии, сообщает BBC News.

В четверг нижняя палата испанского парламента одобрила законопроект при поддержке центристских и левых партий. Теперь Закон позволяет людям взрослого возраста с “серьезными и неизлечимыми” заболеваниями, которые вызывают “невыносимые страдания”, осуществить решение уйти из жизни.

До принятия закона оказание помощи в добровольном уходе из жизни в Испании потенциально могло привести нарушителей за решетку сроком до 10 лет.

“Сегодня мы стали более гуманной, справедливой и свободной страной, – написал в “Твиттере” премьер-министр Испании Педро Санчес через несколько минут после голосования. – Закон об эвтаназии, широко востребованный обществом, наконец, стал реальностью”.

Сторонники эвтаназии приветствовали принятие закона, консервативные и религиозные группы – осудили. Непримиримые противники этого закона, в лице крайне правых и религиозных групп, считают эвтаназию неправильной. По этому, партия Vox заявила, что будет оспаривать закон в Конституционном суде Испании.

Группы сторонников и противников законопроекта устроили демонстрации у стен парламента во время дебатов и голосования.

Данель Асер Лоренте, 45-летняя преподавательница, мать которой страдала болезнью Альцгеймера и ей было отказано в праве покончить с собой, сказала агентству AFP: “С сегодняшнего дня мы, испанцы, сможем спать легче, чувствуя себя немного свободнее”.

Что разрешает закон?

Теперь люди, страдающие “серьезным или неизлечимым заболеванием” или находящиеся в “хроническом или недееспособном” состоянии, которое вызывает “невыносимые страдания”, могут получить разрешение на эвтаназию. ДЛя этого должны быть соблюдены следующие правила:

надо быть совершеннолетним гражданином Испании или законным резидентом страны;

быть “полностью осведомленным” и находиться в здравом уме и твердой памяти, когда отправляет запрос, который необходимо подавать дважды в письменной форме с интервалом в 15 дней;

Врач может отклонить запрос, если требования не были соблюдены. Запрос должен быть одобрен вторым врачом и регулирующим органом.

Любой врач может отказаться от участия в процедуре по моральным соображениям.

Парламент Португалии попытался принять аналогичный закон, но на этой неделе верховный суд страны отклонил его как неконституционный.

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