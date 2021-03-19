Госсекретарь США поднимет тему Беларуси на переговорах с ЕС

Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается обсудить ситуацию в Беларуси во время своего предстоящего визита в Брюссель. Об этом сегодня в телефонном брифинге, посвященном поездке Блинкена, сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

«Мы ожидаем, что тема Беларуси будет обсуждаться на наших встречах с представителями ЕС. Мы полностью разделяем [с ЕС] позицию по осуждению режима Лукашенко в Беларуси за использование жестоких и очень репрессивных методов против мирных демонстрантов. Мы едины в вопросах санкций и вместе призываем к прекращению репрессий, освобождению политических заключенных, которых в Беларуси очень много, и, конечно же, к проведению свободных и справедливых выборов.

Я думаю, что все мы были вдохновлены белорусским народом, особенно белорусскими женщинами, которые мирно продемонстрировали свое право участвовать в будущем Беларуси, иметь правительство, служащее народу. И наши европейские партнеры во многом присоединились к нам в этом.

Мы разделяем позицию огромного количества людей по всей Европе, которые поддерживают храбрый белорусский народ, который просто просит создать правительство, которое действительно представляет граждан и выражает их взгляды, и мы продолжим защищать народ Беларуси и всех тех во всем мире, кто сталкивается с такой жестокостью при попытке реализовать свои демократические свободы», — высказал Рикер позицию американской дипломатии.

Он добавил, что в Госдепе сейчас определяют вопрос прибытия посла США Джули Фишер на работу в Минск.

«Джули Фишер, наш посол в Беларуси, обладающая огромными знаниями и опытом, поддерживала тесные контакты со многими из союзников в ЕС. Несколько недель назад она побывала в Вильнюсе, Варшаве, Стокгольме, чтобы встретиться с представителями протестного движения, а также с нашими партнерами и союзниками и проконсультироваться по этим вопросам. Мы работаем в рамках многоэтапного процесса, чтобы определить, как лучше всего задействовать посла Фишер и как она может выполнять обязанности в Беларуси, и мы будем держать вас в курсе этого процесса», — сказал дипломат.

Визит главы Госдепа США в Брюссель состоится 22-25 марта. На саммите НАТО он будет говорить о целях президента США Байдена по укреплению альянса. Также он поднимет вопросы России, Китая, изменения климата, кибербезопасности и меры противодействия терроризму. Кроме того, у Блинкена запланированы переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, в том числе по вопросам пандемии. Также Блинкен встретится с руководством Бельгии, сообщается в пресс-релизе Госдепа.

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