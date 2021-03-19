Главного редактора Hrodna.life оштрафовали на 12 000 рублей

19 марта в суде Ленинского района Гродно продолжили рассматривать дело в отношении главного редактора Hrodna.life Алексея Шоты. Ему присудили штраф в 400 базовых величин (11 600 рублей) — как представителю организации — и 25 базовых величин (725 рублей) — как физическому лицу — по ст. 17.11 КоАП (в редакции 2003 года). Изъятый ноутбук конфисковали, сообщает Hrodna.life.

Судья Наталья Козел зачитала два протокола об административном правонарушении. Согласно обоим, Алексей (как физическое лицо и юридическое лицо) разместил три материала за апрель и июнь 2020 года, которые содержали ссылки или логотип Telegram-канала, признанного экстремистским.

Алексей Шота вину не признал

Когда материалы публиковались, Telegram-канал не был признан экстремистским, уточнил Алексей Шота в своих показаниях. После признания Telegram-канала экстремистским на сайте удалили все упоминания, которые смогли найти. Сознательного, целенаправленного и умышленного распространения экстремистских материалов не было. Материалы Telegram-канала использовались в качестве фотоиллюстрации. Размещать их могли только с помощью уже изъятого во время осмотра ноутбука. Его признали вещественным доказательством.

Версия милиции

В январе в ходе мониторинга на Hrodna.life обнаружили материалы, признанные экстремистскими. Был зарегистрирован материал проверки, проведен осмотр и опрошен Алексей Шота, рассказал в суде представитель ОВД Андрей Пигульский. К материалам дела приобщили решение суда о признании канала экстремистским.

В суд не явился свидетель старший инспектор Вадим Наливайко. В деле объявили перерыв до 14.30, когда тот сможет прийти.

После обеда опросили старшего инспектора отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД Вадима Наливайко. Он также рассказал, что экстремистские материалы на Hrodna.life обнаружил в ходе мониторинга, после чего начали проверку.

Изъятую технику отправили на экспертизу и по этому факту начали отдельную проверку.

Позиция защиты

Алексей не имел прямого умысла на хранение, распространение и создание информации, которая включена в список экстремистской, и удалил все материалы, которые смог найти, считает адвокат Александр Бирилов. Кроме того, их разместили до того, как канал признали экстремистским. Защитник обратил внимание на формулировки в протоколах: в ст. 17.11 КоАП речь идёт о распространении продукции, а не информации. Адвокат считает, что дело по данной статье нужно прекратить.

Судья вынесла решение — штраф. Алексей намерен обжаловать решение суда. На работу Hrodna.life штраф не повлияет.

Редактора городского интернет-портала Hrodna.life Алексея Шоту начали судить 16 марта по ч.2 ст. 17.11 КоАП (Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов). Милиция нашла на ресурсе продукцию, признанную экстремистской. Кроме того, 29 января в редакции портала провели осмотр, в ходе которого изъяли технику, изданные редакцией календари и журналы. Осмотр проходил без сотрудников редакции в присутствии омоновцев.

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