Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью

Лаборатория Facebook Reality Labs, которая занимается созданием интерфейсов для работы с дополненной реальностью (AR), придумала альтернативу AR-очкам. Исследователи хотят контролировать виртуальные элементы через особый браслет на запястье, пишет dev.by.

Для управления AR разработчики предлагают считывать нервные импульсы, проходящие через запястье, при помощи электромиографии. Браслет со специальными датчиками сможет фиксировать сигналы, идущие из мозга на руку, и преобразовывать их в «цифровые команды» для взаимодействия с каким-либо устройством или AR-интерфейсом, сообщает Engadget.

В лаборатории отмечают, что технологию нельзя приравнивать к «чтению мыслей», поскольку их в голове человека великое множество и далеко не все являются командой к действию. В последнем случае мозг посылает сигнал на кисти и пальцы, приказывая им двигаться определённым образом для выполнения определённой задачи, например печатать или сделать жест. Суть именно в том, чтобы перехватить на запястье сигнал к действию, когда человек уже принял решение его сделать, и превратить в цифровую команду для гаджета.

По словам Facebook, электромиография обеспечивает высочайшую точность и позволяет считывать даже миллиметровое движение пальцами. А в будущем человеку, возможно, вообще не придётся шевелить ими — системе будет достаточно одного намерения. Такая точность ускорит взаимодействие с AR — например, люди смогут быстрее набирать текст на воображаемой клавиатуре.

В видеоролике Facebook продемонстрировала, как с помощью минимального движения пальцами — компания называет его «умным нажатием» — можно было бы управлять разными меню. Интерфейс мог бы предугадывать намерения пользователя исходя из ситуации, в которой он находится в данный момент, и известной информации о нём — например, предлагать включить плейлист с музыкой, когда он собирается на пробежку. Человеку останется только подтвердить или отклонить действие простым жестом.

Тем не менее сейчас идея находится на очень ранней стадии, и прежде чем такое устройство появится на рынке, могут пройти годы. А помимо технической реализации гаджета Facebook предстоит решить вопрос приватности пользовательской информации.

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