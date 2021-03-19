«Белавиа» запустила промотарифы, но с ограничениями

С 19 марта авиакомпания «Белавиа» запустила в продажу билеты по тарифному бренду «Промо» — и теперь улететь по ряду направлений можно по сниженным ценам, сообщается на сайте перевозчика.

Onliner Узнал цены и условия.

— При переходе на систему тарифных брендов авиакомпания планировала активно задействовать тарифный бренд «Промо» для специальных низких тарифов на постоянной основе, однако планам помешала пандемия коронавируса. Сейчас, когда авиасообщение постепенно восстанавливается, страны открываются, а где-то ограничения по въезду становятся менее строгими, идея по активному использованию промотарифов становится реальностью. Это не значит, что билеты по сниженной цене будут доступны к продаже на всех регулярных направлениях: мы планируем использовать их для дозагрузки некоторых рейсов. И не стоит ожидать промотарифы на рейсах, которые пользуются повышенным спросом. Вместе с тем мы планируем публиковать промотарифы на постоянной основе, уже в ближайшее время добавим больше направлений и рейсов, — прокомментировал гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец.

Когда будет проходить кампания и что по ценам?

В период с 19 марта по 31 мая пассажиры смогут купить билеты по промотарифу из Минска в Украину. Например, во Львов можно будет долететь в обе стороны за 78,7 евро (со всеми таксами и сборами). Для сравнения, тариф Light по такому же маршруту обойдется в 108,20 евро. За билеты в обе стороны в Харьков надо будет заплатить 89,64 евро, в Одессу — 103,56 евро, в Киев — 79,44 евро.

Для тех, кто возвращается в Минск из Таллинна, Вильнюса, Варшавы и Риги, будут также доступны промобилеты. Авиакомпания планирует предлагать промотарифы постоянно и со временем максимально автоматизировать этот процесс.

Количество билетов по тарифному бренду «Промо» ограничено.

Чем отличается тарифный бренд «Промо» от обычных акций?

В компании пояснили, что масштабные акции проводятся в короткий промежуток времени, а промотарифы будут доступны без временных ограничений, их наличие зависит от загрузки рейса и количества уже выкупленных билетов по специальной цене. Также билеты в «Промо» появляются в продаже без анонса. Билеты по сниженным тарифам будут постоянно обновляться, в том числе добавляться новые направления, также может меняться стоимость билетов, в том числе они могут дешеветь.

Есть какие-то ограничения и условия?

Да. В «Промо» нет возможности менять номера рейса, маршрут, условия бронирования и возврата билета. Скидка для детей до двух лет без предоставления отдельного места составляет 90%. Норма бесплатного провоза багажа — одно место незарегистрированного багажа (ручная кладь) весом не более 10 кг и по размерам не превышающее 55×40×25 см. Выбор места на борту — платный.

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