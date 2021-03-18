Внеочередные выборы в парламент Армении назначены на 20 июня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 18 марта, заявил, что 20 июня пройдут внеочередные парламентские выборы в стране.

«Завершилась моя встреча с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. <…> Мы констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — это досрочные парламентские выборы», — написал премьер-министр на своей странице в Facebook.

Пашинян также добавил, что он провел разговор с президентом страны Арменом Саркисяном и лидером фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном, сообщают “Известия”.

Обсуждение о возможности проведения досрочных парламентских выборов было проведено Арменом Саркисяном и Николом Пашиняном 13 марта. На тот момент у главы республики находились представители оппозиции, которые требуют отставки премьера. В ходе встречи и политики пришли к согласию, что для выхода из внутриполитического кризиса необходимо проведение внеочередных парламентских выборов.

Напомним, новый виток напряженности ситуации в Армении начался 25 февраля, когда ВС страны выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Который, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с протестами, а военачальника Оника Гаспаряна — покинуть пост начальника генштаба ВС Армении. Однако решение об увольнении Оника Гаспаряна не подписал президент, и с возражениями отправил в аппарат премьера.

Позже, Армен Саркисян обратился в Конституционный суд для разъяснения конфликта между Премьер-министром Николой Пашиняном и начальником Генштаба Вооруженных сил Оником Гаспаряном.

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