В Польше вводят карантин из-за “третьей волны” эпидемии COVID-19

Власти Польши приняли решение ввести карантинные меры в масштабах всей страны из-за нарастания третьей волны эпидемии, вызванной распространением коронавируса.

Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава Минздрава республики Адам Недзельский.

“Мы приняли решение все те же ограничения и нормы ввести на территории всей страны”, – сказал он. В последние недели локдаун вводился в республике только в отдельных регионах. Теперь, по словам министра, по всей Польше будут закрыты гостиницы, объекты культуры и спорта, ограничена работа торговых центров.

Кроме того, будет возобновлено удаленное обучение в 1-3 классах. Пока оно вводится до 9 апреля.

“Мы под впечатлением от новых цифр, – сказал министр о 25 тыс. новых заболевших за сутки. – Третья волна ускоряется. В связи с этой ситуацией мы должны предпринять решительные шаги”.

Решение о масштабном введении карантинных мер вступит в силу 20 марта и будет действовать до 9 апреля, передает ТАСС. По словам министра, если кривая заболеваемости все равно будет расти, “возможно, придется принять новые решения, которые будут означать еще более серьезные ограничения”. “Если ситуация не улучшится, мы закроем все”, – добавил министр, не уточняя, как далеко могут власти зайти.

Число заразившихся коронавирусом в Польше за прошедшие сутки увеличилось на 25 052 человека, что стало самым большим показателем с ноября прошлого года. Всего с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1 956 974 человека, умерли 48 032, выздоровели 1 593 165. За все время эпидемии в стране было сделано более 10,8 млн тестов на коронавирус.

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