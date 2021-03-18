Розничная торговля и общепит в Беларуси значительно сократились

В Беларуси за два первых месяца 2021 года оптовая торговля увеличилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 4,3%.

Такие данные опубликовал Белстат.

“В январе – феврале 2021 года оптовый товарооборот составил Br17,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню января – февраля 2020 года”, – отметили в ведомстве.

В свою очередь розничный товарооборот сократился в сопоставимых ценах на 3,6% и составил Br8,3 млрд.

При этом розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлся 91% розничного товарооборота страны, уменьшился на 2,9% и составил Br7,5 млрд.

Товарооборот общественного питания в январе – феврале текущего года упал на 19,7% и составил Br422,3 млн.

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