Рядом со Старым замком в Гродно обрушилась часть берега

в Гродно, на улице Старозамковой (спуск к набережной Немана от пожарной каланчи) обрушилась часть берега, сообщает «Вечерний Гродно».

Растаявший снег привел к тому, что даже в небольших речках в черте города поднялся уровень воды. Не стала исключением и Городничанка. Недалеко от впадения в Неман вода подмыла берег и обрушила часть земли вниз. Остались торчать трубы и силовой кабель.

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Ходить по тротуару стало опасно, сейчас этот участок огорожен маркировочной лентой, установлены указатели.

Обрушение берега Старому замку не угрожает.

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