Рижский мир: как решали судьбу белорусского народа

Заключенный 100 лет назад мирный договор в Риге положил конец советско-польской войне. В судьбе Беларуси он сыграл важную роль. Но не только потому, что ее территория была поделена.

18 марта 1921 года в Риге Польская республика с одной стороны, а с другой – РСФСР и Украинская ССР подписали мирный договор, который ознаменовал окончание советско-польской войны. После Версальского мирного договора соглашение в Риге закрепило послевоенный международный порядок в Европе, в результате чего 18 лет не было войны. Поэтому историки говорят о Версальско-Рижской системе. Соглашение в Риге также сыграло важную роль в судьбе Беларуси. Этому была посвящена онлайн-дискуссия, организованная Германским обществом по изучению Восточной Европы (DGO) в преддверии исторического юбилея. О чем говорили историки?

Что предшествовало Рижскому договору

После Первой мировой войны между советской Россией и Польшей сложилась конфликтная геополитическая ситуация, в основе которой лежали территориальные претензии. Обе стороны преследовали очень разные интересы. После поражения Германии в 1918 году была провозглашена независимость Польши и встал вопрос о ее новых границах. Польские политики выступали за возврат в состав нового государства восточных территорий бывшей Речи Посполитой (в нее входили современные Беларусь, Литва, Польша и частично Украина. – Ред.)

Как объяснил профессор Гамбургского университета, специалист по восточноевропейской истории Франк Гольчевски, у польской стороны было две разных концепции территориального размежевания: первой придерживались национал-демократы во главе с Романом Дмовским, второй – сторонники бывшего социалиста Юзефа Пилсудского. Дмовский преследовал этнические интересы. По его представлениям, в состав Польши прежде всего должны были быть включены бывшие городские центры польской культуры (прежде всего Вильно и Львов), а также земли, которые преимущественно населяли белорусы и украинцы, но которые были стратегически важными для защиты территории Польши на востоке. В восприятии Дмовского, белорусы и украинцы не были самостоятельными народами, поэтому предполагалась их полонизация.

Пилсудский руководствовался историческими интересами. Он стремился восстановить прежние границы Речи Посполитой до ее раздела в 1772 году и создать многонациональную федерацию, в которой поляки, литовцы, белорусы и украинцы лишь формально были бы независимыми, но фактически сохранялось бы доминирование польской культуры.

В свою очередь советское правительство хотело восстановить контроль над западными губерниями бывшей Российской империи, советизировать их, а позже и саму Польшу с целью осуществления мировой революции. Геополитические разногласия привели к советско-польской войне. Осенью 1918 года, когда Советская Россия объявила недействительным Брест-Литовский мирный договор в связи с капитуляцией Германии и начала наступление на восток по мере отступления германских войск. В военных операциях успех сопутствовал то одной, то другой стороне. Однако ни одна из них не смогла добиться решительного перелома в войне. Катастрофическое поражение Красной Армии под Варшавой в августе 1920 года вынудило руководителей РСФСР пойти на примирение с Польшей.

Как делили белорусские земли

Переговоры длились пять месяцев. Начались они в Минске, а позже были перенесены в Ригу. Как отметил другой участник дискуссии историк Анатолий Великий, именно на переговорах в Минске вопрос о том, что часть земель отойдет к польскому государству, был предрешен. В Риге прорабатывались уже детали.

Полякам было предложено Антантой провести границу по “линии Керзона”, по этнографическому принципу, но это не отвечало интересам польской стороны. В целом, как отметила в рамках дискуссии DGO Ольга Боровская из Института истории Академии наук Беларуси, линия разграничения, которая в итоге была закреплена в Рижском договоре, диктовалась в первую очередь польской делегацией. И хотя советская сторона занимала твердую позицию в отношении западной границы, она была готова на определенные территориальные уступки. Связано было это со стремлением как можно скорее заключить мир, чтобы перекинуть силы на борьбу с Врангелем. Руководителю советской делегации Адольфу Иоффе на заключение перемирия отводился 10-дневный срок. И если она соглашалась на территориальные уступки, то только за уменьшение финансово-экономических требований со стороны Польши, которая выставила РСФСР существенную сумму для выплаты репараций.

В октябре 1920 года в результате внутреннего голосования польская делегация предложила свой вариант линии разграничения, которая и была закреплена в предварительном мирном договоре 12 октября 1920 года, а позже и в окончательном Рижском договоре. Она проходила намного восточнее “линии Керзона” – в 20-30 километрах от Минска и в таком виде просуществовала до 1939 года. И хотя Польша отказалась в итоге от амбициозных планов раздвинуть свои восточные пределы до границ Речи Посполитой перед первым разделом, к ней отошли обширные территории с преобладанием непольского населения: западная часть Волынской губернии, Гродненская губерния и часть территорий других губерний Российской империи.

Какую роль играли белорусы

Интересы БССР на мирных переговорах представляла делегация Советской России. Как предварительный, так и окончательный мирные договоры были подписаны без участия белорусов – на них не было ни представителей советской Беларуси, ни делегации БНР. И хотя Польша и Советская Беларусь озвучивали право белорусского народа на самоопределение, его не было в основной повестке.

Историк Анатолий Великий объясняет это тем, что в тот период главным было историческое право, которое подкреплялось с помощью силы и оружия. Советская Россия считала своим историческим правом претендовать на территории восточнее “линии Керзона”. А Польша использовала это право и претендовала на территорию Беларуси, относившуюся к Речи Посполитой до 1772 года. “В то же время Беларусь имела историческое право на свои земли и право на самоопределение нации. Но не имела силы, чтобы отстоять и то и другое”, – подчеркнул историк.

Кроме того белорусское движение было слабым. Попытки провозглашенной 25 марта 1918 года Белорусской народной республики (БНР) сохранить свою независимость были неудачными. Большевики препятствовали ее существованию, объявив о создании Социалистической Советской Республики Белоруссии (ССРБ) в январе 1919 года в Смоленске. Позже на ее основе была восстановлена БССР. Рада и правительство БНР не получили полноценного дипломатического признания и не могли влиять на ход переговоров. А позиции белорусского советского правительства не были самостоятельными. Белорусская компартия по статусу была областной партийной организацией РКП (б) и полностью подчинялась директивам из Москвы, отметил Анатолий Великий.

Тем не менее политики и БНР, и Советской Беларуси сформулировали свою позицию относительно границы с Польшей. И несмотря на политические расхождения, они определяли ее одинаково – в соответствии с этнографическим принципом. “Белорусы провели колоссальную работу. За время Первой мировой войны от призрачной идеи “а есть ли вообще белорусы?” они пришли к идее независимой государственности. Пусть это были только элиты, но это было очень важно”, – уверен Анатолий Великий.

Но белорусская позиция при определении линии границы была проигнорирована. У белорусов не было сильной геополитической поддержки, подчеркивает историк Алесь Смоленчук. “Признать независимость Беларуси для Советской России было бы небезопасно в свете ее большевистких имперских амбиций. Польша воспринимала белорусские земли своим наследием. Европу эта ситуация мало интересовала и реальных механизмов повлиять на нее она на то время не имела”, – объясняет он.

По мнению историка, хотя право наций на самоопределение не было на первом плане на переговорах в Минске и Риге, речь о Беларуси все же шла. “О ней говорили как советские дипломаты, так и польские, которые еще в Минске сказали, что воля белорусского народа не учитывается и что совесткая власть навязывает свое”, – подчеркивает сотрудник Варшавского университета. Для становления независимости Беларуси Рижский мир был значимым событием. В Риге впервые одна из европейских стран, Польша, признала границы БССР. “Конечно, для белорусских политических элит это было катастрофой. Надежды на независимую и единую Беларусь были перечеркнуты”, – говорит Алесь Смоленчук. Но Рижский договор был первым международным трактатом, где присутствовала Беларусь – пусть не как государство, а как определенный фактор международной жизни.

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