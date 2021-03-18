«Рафаэль. Добрый гений» – документальная картина к 500-летию художника уже в минских кинотеатрах

Документальную картину о великом художнике покажут в двух минских кинотеатрах: «Центральный» и Falcon Club Бутик, с 18 по 31 марта. Перенестись в эпоху итальянского Возрождения поможет сверхчёткое разрешение 4К.

20 марта в кинотеатре «Центральный» фильм можно посмотреть и обсудить с Марианной Суховей – лектором образовательных проектов, магистром искусствоведения, автором и ведущей подкаста о женщинах в искусстве.

Документальный фильм обещает зрителям вдохновляющее путешествие по миру Рафаэля: от Перуджи, где он был учеником великого Перуджино, до Флоренции, где он общался с Да Винчи и Микеланджело, от Рима до Санкт-Петербурга, где в Эрмитаже хранятся несколько шедевров «принца искусств». В центре внимания картины и жизнь итальянского художника, которая достойна отдельного внимания и изучения не только теоретиками искусства, но и всеми ценителями прекрасного.

В фильме использованы ранее неопубликованные данные и отражены все ключевые события жизни гения.

Комментарии для фильма дали видные исследователи, реставраторы и искусствоведы, включая Акилле Бонито Оливу – арт-критика, куратора, писателя, теоретика искусства, профессора Римского университета Ла Сапиенца, Кавалера Ордена искусств и литературы.

Зрители также смогут заглянуть во дворцы потомков заказчиков работ Рафаэля, и увидеть уникальные произведения искусства из частных коллекций. Приоткрываются в фильме и не столь известные его шедевры – например, росписи в церкви Сант-Элиджо-дельи-Орефичи и росписи фасада Палаццо Спада. Путешествие по миру Рафаэля продолжится не только в Западной Европе, но и в России. Одним из героев-экспертов в фильме выступит Сергей Андросов – доктор искусствоведения, член-корреспондент РАЕН, заведующий сектором западноевропейского искусства в «Эрмитаже».

Организатор проката картины в Минске – Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».

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