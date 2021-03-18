Определились все участники четвертьфиналов футбольной Лиги чемпионов

В Европе в среду вечером были сыграны два последних матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Лондонский “Челси” после гостевой победы над испанским “Атлетико” со счетом 1:0 не испытал проблем и в домашнем поединке.

На 34-й минуте полузащитник англичан Хаким Зиеш открыл счет в матче. На 82-й минуте игры гости остались в меньшинстве (был удален Стефан Савич).

А в добавленное арбитром время Эмерсон во второй раз поразил ворота испанцев.

Задача немецкой “Баварии” в поединке с итальянским “Лацио” была еще проще. После домашнего разгромного поражения итальянцев 1:4 мало кто сомневался в том, что немцы будут играть в четвертьфинале.

Хозяева контролировали ход игры (владение мячом почти 60% на 40%). На 33-й минуте игры Роберт Левандовски открыл счет, реализовав пенальти. На 73-й минуте Эрик Максим Шупо-Мотинг удвоил преимущество хозяев.

Ранее в 1/4 финала вышли дортмундская “Боруссия”, “Порту”, “Ливерпуль”, “ПСЖ”, “Манчестер Сити” и “Реал”. В пятницу 19 марта в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка четвертьфиналов.

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