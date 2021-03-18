«Не готовы ждать» — Тихановская призвала белорусов принять участие в общенациональном голосовании, чтобы начать переговоры с властями Беларуси

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская сделала заявление, которое «готовила 7 месяцев».

«Я хочу, чтобы каждый из вас его услышал… Белорусы не смирились, готовят уличные акции и не собираются сдаваться», — заявила Светлана Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции заявила, что запускает общенациональное голосование, не вместо протестов, а вместе с протестами. По ее словам, голосование запущено для того, чтобы «представители режима» начали переговоры о передаче власти. По словам Светланы Тихановской, такие представители во власти есть.

«Семь месяцев я работала с иностранными политиками и организациями, заручилась поддержкой, которой у Беларуси не было за все 26 лет, собрала мощную профессиональную команду. Пришло время воспользоваться этой помощью», — заявила Светлана Тихановская.

По ее словам, переговоры будут проводиться на разных уровнях для того, чтобы избежать жертв. По заявлению Светланы Тихановской, международные организации и многие страны готовы помочь с их проведением.

«Голоса белорусов помогут привлечь международную помощь и добиться еще более решительных шагов со стороны ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать переговорную площадку и выступить посредниками, а также помочь вынудить режим к переговорам. Голоса белорусов — это конкретный сигнал для международных партнеров к действию», — выказала уверенность Светлана Тихановская.

«Переговорные группы смогут выработать решения, как спасти Беларусь от неминуемой катастрофы и гражданской войны, которую Лукашенко объявил народу: в преддверии Дня Воли он привлёк армию к подавлению протестов. Это страх, отчаяние и паника. Он уже потерял поддержку народа — теперь теряет ее и среди свои сторонников, в том числе МВД», — констатировала Светлана Тихановская.

Голосование будет проводиться на базе платформы «Голос». Первые результаты будут готовы уже к 25 марта, Дню воли.

Масштабное голосование решит сразу три задачи, считает Светлана Тихановская: 1. Продемонстрирует мировому сообществу, что политический кризис усиливается и требует срочного урегулирования. Это поможет значительно нарастить международное давление; 2. Вернет белорусам чувство единства, большинства, силы и превосходства на улицах. 3. Остановит гражданский конфликт и продемонстрирует неизбежность переговоров как единственного решения кризиса мирным путем. Как проголосовать? Если чат-бот «Голоса» https://t.me/golosby_bot установлен, перейти в него и ввести команду /победа Если чат-бот удалён или пользователь не зарегистрирован, нужно перейти на сайт платформы https://golos2020.org/dialog или через резервный адрес http://bit.ly/golos-world (основной сайт могут заблокировать в Беларуси). Следует выбрать подходящий мессенджер, пройти регистрацию и ввести команду /победа Прямая ссылка на чат-бота в Telegram: https://t.me/golosby_bot Прямая ссылка на чат-бота в Viber: http://bit.ly/golos-vb

Что в опросе? Голосующим предлагается всего один вопрос: «Я требую мирного разрешения кризиса в Беларуси путём переговоров. Я призываю Светлану Тихановскую провести их при международном посредничестве». Ответ можно выбрать такой: «Да, подерживаю», «Нет, не поддерживаю».

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