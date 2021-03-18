Команда белорусских специалистов создала первую в нашей стране 3D VR-реконструкцию и экскурсию

В Беларуси впервые создана 3D VR-реконструкция и экскурсия по Большой хоральной синагоге в Слониме. Этот проект объединил усилия исследователей, историков, реставраторов, художников, 3D-дизайнеров, IT-инженеров, совместил информацию из архивов с высокотехнологичным моделированием, чтобы воссоздать и сохранить одну из самых старых из существующих синагог Беларуси, пишет interfax.by.

Организатором и создателем проекта выступил Центр белорусско-еврейского культурного наследия в партнерстве с Гёте-Институтом в Беларуси, куратор – Григорий Хейфец.

Проект создан в рамках программы Восточного партнерства #CivilSocietyCooperation при поддержке МИД Германии. Технологические решения разработала компания «Экспозит», реконструкцию интерьера синагоги – творческая мастерская «Басталия».

Результатом почти годовой работы команды стало создание 15-минутной виртуальной экскурсии по Слонимской синагоге времен ее расцвета (17—19 века).

Используя VR-шлем, можно окунуться в прошлое. Экскурсия включает обзорное знакомство с еврейской историей и культурой, с историей синагоги и «посещения» здания в его оригинальном виде: с восстановленной росписью стен, архитектурными элементами и архивными аудиозаписями.

В конце сеанса есть возможность сравнить версию синагоги после виртуальной реставрации с ее нынешним, запущенным, состоянием. Проделанная масштабная работа может быть применима для физической реставрации Слонимской синагоги.

«Виртуальный проект по созданию гипотетической реконструкции Слонимской синагоги сделан на основе обмерных чертежей, проведенных творческой мастерской «Басталия» в 1991—1993 гг. Сейчас, во время работы над проектом, были изучены ранее неизвестные фотодокументы 30-х годов ХХ века, которые позволили реконструировать утраченные фрагменты росписей и мебельного декора интерьера синагоги. Также был произведен анализ дошедших до нас синагогальных росписей Восточной Европы. Аналоги позволили укрепиться в мысли, что открытые на сегодня фрагменты живописи в Слониме – это только небольшая часть росписей, которые или утрачены, или находятся под позднейшими слоями покрасок», – отметили в творческой мастерской «Басталия».

В основу виртуального тура легла тщательно разработанная реалистичная 3D-модель синагоги с детализацией экстерьера, окружающей среды и интерьера. Участник тура может свободно, по собственному сценарию, перемещаться по конструкции с помощью навигации и точек интереса, изучить детали интерьера и экстерьера и получить подробное описание отдельных элементов. Экскурсия записана на двух языках – русском и английском, что позволит демонстрировать проект в любом музее мира.

«Реконструкция Слонимской синагоги в виртуальной среде – это уникальный опыт погружения в культурный контекст, в котором историческое наследие и новые технологии соединяются в единое решение. Сегодня, когда виртуальная реальность всё больше и больше фокусируется на создании вымышленных миров и героев игр, идея организаторов проекта воссоздать аутентичное историческое здание стала настоящим открытием не только для команды разработки, но и для всех сотрудников компании», – прокомментировали в компании «Экспозит».

VR-реконструкция Слонимской синагоги стала пилотным объектом проекта Belarus Shtetl (Штетл – слово на идише, бывшем когда-то одним из 4-х государственных языков в Беларуси, означает «местечко»). Это важная часть еврейской истории и настоящий культурный феномен.

В планах проекта работа над VR-реконструкциями еще нескольких объектов в Беларуси, каждый из которых олицетворяет разные периоды, территории и архитектурные стили; разработка мультимедиа решений для воссоздания среды штетла.

«Мы стараемся находить новые подходы в работе с наследием. Важной составляющей является не только сотрудничество со специализированными организациями и экспертами, но и вовлечение как можно большего количества творческих молодых специалистов.

Belarus Shtetl – большой мультимедийный проект, направленный на переосмысление истории белорусских евреев с помощью новых технологий и современных средств коммуникации. Предложенный формат и использованные решения наиболее актуальны для привлечения внимания к белорусско-еврейскому культурному наследию и могут быть доступны как для жителей нашей страны, так и для всего мира. В будущем разработанная мультимедиа экспозиция сможет стать основой для создания нового современного Еврейского музея в Беларуси», – подчеркнули в Центре белорусско-еврейского культурного наследия.

Посетить виртуальный тур по Слонимской синагоге можно с 1 по 14 апреля на VR-экспозиции Belarus Shtetl в культурном центре «Корпус» (Минск, пр-т Машерова, 9/8). Время работы экспозиции: пн.– сб. с 14.00 до 20.00, вс. выходной. Вход свободный. Предварительная регистрация по ссылке гарантирует посещение 15-минутного VR-тура в выбранный временной промежуток.

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