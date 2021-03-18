Какие ИТ-компании уходят из Беларуси и куда

Известный разработчик продуктов для виртуального документооборота PandaDoc ликвидирует белорусскую компанию. Как выяснило «Завтра твоей страны», только среди резидентов ПВТ аналогичные решения уже приняли владельцы около 10 компаний.

Сокращение штатов в белорусских офисах, релокация сотрудников в соседние страны, временная приостановка работы над некоторыми проектами и, наконец, ликвидация компаний – это реальность, в которой сегодня живет IT-сектор Беларуси.

Владельцы некоторых IT-компаний таким образом реагируют на политический и экономический кризис в стране.

У PandaDoc, чья минская компания с февраля 2021 года находится в процессе ликвидации, в частности, в прошлом году были арестованы счета и задержаны четыре топ-менеджера. Один из них — до сих пор в заключении. Часть сотрудников компании, которая появилась в 2011 году (с 2017 года являлась резидентом ПВТ), переведены в киевский офис, открытый в прошлом году. Возможно, кто-то уедет в Лиссабон — в столице Португалии в ближайшее время появится еще одно подразделение PandaDoc.

Среди компаний-резидентов ПВТ, которые по данным ресурса kartoteka.by, на настоящий момент также находятся в процессе ликвидации, есть не менее громкие бренды.

Одна из ликвидируемых компаний «Адформ Бай» входит в состав крупного IT-разработчика Adform, который был создан в 2002 году группой датских бизнесменов.

Датчан, которым принадлежит еще несколько десятков офисов по всему миру, Беларусь привлекла в 2014 году. В 2016 году «Адформ Бай» стала резидентом ПВТ. На пике в местном центре разработки было занято свыше 100 человек. Неизвестно, что стало причиной закрытия «Адформ Бай» в Беларуси, но решение об этом было принято в сентябре 2020 года.

Adform имеет офисы и центры разработки в соседних с Беларусью странах – в Литве (Каунас и Вильнюс), в Польше (Варшава), а также в Эстонии (Таллинн). Литовская дочка компании по итогам 2020 года вошла в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в местном телекоммуникационном и информационном секторе.

Согласно данным kartoteka.by, c сентября в процессе ликвидации находится небольшая компания «Философия программ», созданная на базе ранее ликвидированной «БЕСК Комплекс Солюшенс» российскими и литовскими инвесторами.

В октябре начал ликвидироваться резидент «АИСТ Тек».

В декабре такое решение приняли владельцы компаний «Солви Эр энд Ди» (резидент ПВТ с 2018 года) и «Оксикор Лабс» (с 2019 года).

«Солви Эр энд Ди» создали бывшие разработчики «Халвы». Компания имеет штаб-квартиру на Мальте, филиал в Польше и занимается разработкой мобильной платформы для ритейла и банкинга.

В 2021 году к ликвидации приступили компании «ИнТуСофт» и «2ГИС-Бел».

«ИнТуСофт» имеет нидерландских и российских владельцев, в ПВТ с 2013 года. Компания занимается разработкой программных продуктов для нескольких отраслей. Штат минского офиса насчитывал 50 человек.

Кстати, все эти компании пока числятся среди 1021 резидента ПВТ.

Как отчиталась администрация ПВТ, все резиденты за прошлый год увеличили экспорт услуг на 25% до 2,735 млрд долларов.

Это — показатели не всей отрасли. Но для сравнения: по данным Государственной службы статистики Украины, местные предприятия в прошлом году экспортировали компьютерных услуг на 2,2 млрд долларов (прирост на 9%), а информационных услуг на еще около 600 млн долларов (+40%).

Поделиться ссылкой: