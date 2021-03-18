G7 обещает не признавать попытки РФ узаконить оккупацию Крыма

Главы МИД стран G7 заявили, что любые попытки России узаконить оккупацию украинского Крыма не будут признаваться. Об этом сообщается в заявлении министров, опубликованном министерством иностранных дел Великобритании.

“Мы, министры иностранных дел стран G7, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, и высокий представитель Европейского Союза, едины в своем осуждении дальнейших действий России по подрыву суверенитета Украины, ее территориальной целостности и независимости” – говорится в заявлении.

“Сегодня, спустя семь лет после незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя, мы подтверждаем свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”, – заявили министры.

Они отметили, что использовав силу против территориальной целостности Украины, Россия явно нарушила международное право.

“Мы осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Попытки России узаконить это не признаются и не будут признаны”, – говорится в заявлении.

Министры также осудили нарушение Россией прав человека на оккупированном полуострове, особенно прав крымских татар.

“Мы принципиально приветствуем инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму”, – говорится в заявлении G7.

Президент Владимир Зеленский приветствовал заявление министров. “Это настоящий жест дружбы – поддержать нашу инициативу по созданию Международной крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму и прекращения агрессии России”, – отметил Зеленский.

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