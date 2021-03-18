Евросовет и НАТО призывают Грузию сохранить демократические стандарты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обеспокоен недавними событиями в Грузии, в том числе арестом лидера оппозиции Ники Мелия.

В Брюсселе, на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, Йенс Столтенберг публично призвал премьер-министра использовать свое положение для продвижения соглашения между правительством и оппозицией, сообщает “Эхо Кавказа”.

«Господин премьер-министр, наше тесное сотрудничество означает, что мы не уклоняемся от сложных дискуссий. Политическая ситуация в недавнем прошлом вызывает беспокойство, и мы настоятельно призываем Грузию укреплять демократические стандарты, которых она достигла за последние несколько лет. Это будет сделано в формате диалога. НАТО, безусловно, поддерживает посреднические усилия ЕС. Господин премьер-министр, я призываю вас использовать свою позицию для поиска двустороннего решения», – заявил Столтенберг.

По его словам, вопрос о политической ситуации в Грузии «представители стран-членов НАТО поднимут сегодня, на более поздних встречах».

Параллельно с пресс-конференцией в Брюсселе, в Тбилиси представители оппозиции и правительства Грузии впервые встречаются при посредничестве специального представителя президента Евросовета Шарля Мишеля Кристиана Даниельсона. Целью встречи, по словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, является рассмотрение нескольких пунктов «возможного соглашения».

Ранее Даниельсон, прибывший в Грузию 12 марта для разрешения политического кризиса, в течение нескольких дней проводил индивидуальные встречи с представителями политических партий. Он собирался вернуться в Брюссель 14 марта, однако сообщил, что продлевает свой визит в Тбилиси. Представитель президента Евросовета намерен остаться в Грузии до тех пор, пока соглашение между оппозицией и властями не будет достигнуто.

Отметим, что оппозиция требует провести в стране внеочередные парламентские выборы. Однако премьер Ираклий Гарибашвили накануне заявил, что следующие выборы пройдут в стране только в 2024 году.

Стороны также обсуждают вопрос освобождения лидера оппозиции Ники Мелия и совладельца канала «Мтавари архи» Георгия Руруа. В оппозиции их считают политзаключенными. В повестке дня также «амбициозная избирательная реформа» и судебная реформа.

И хотя специальный представитель президента Евросовета Шарль Мишель Кристиан Даниельсон уже шесть дней встречается с политическими деятелями в Тбилиси, до сих пор не было достигнуто никакого соглашения.

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