ДНК земных организмов предлагают отправить на хранение на Луну

Группа ученых предлагает построить «лунный ковчег» для возрождения земной жизни в случае полного исчезновения ее в ходе катастрофы планетарного масштаба.

Для этого следует соорудить на поверхности Луны хранилище, где разместятся замороженные образцы ДНК каждого из 6,7 миллионов видов земных организмов: животных, растений и грибов.

По словам авторов идеи, хранилище станет аналогом резервного жесткого диска для перезагрузки биосферы Земли, если с нею что-то случится.

Предложение прозвучало на Аэрокосмической конференции Института инженеров электротехники и электроники — международной некоммерческой ассоциации специалистов в области техники, которая занимается разработкой стандартов и обменом информацией в различных областях электроники, телекоммуникаций, вычислительной техники и смежных дисциплин.

«Земля по своей природе является изменчивой средой, — говорит один из главных разработчиков концепции Джекан Танга из Университета Аризоны. — Мы, люди, около 75 000 лет назад столкнулись с проблемой извержения супервулкана Тоба, которое вызвало период похолодания продолжительностью 1000 лет и, по некоторым данным, значительное сокращение человеческой популяции». Танга также отмечает, что существующие банки генетического материала, например, хранилище семян на Шпицбергене, находятся под угрозой из-за повышения уровня моря вследствие изменения климата. Другие угрозы существованию земной жизни включают в себя глобальную ядерную войну, столкновение с астероидом, пандемию, глобальную солнечную бурю и всепланетную засуху. Танга говорит, что это подчеркивает важность защиты биоразнообразия путем создания «генетического ковчега» на другом небесном теле.

По мнению авторов проекта, «ковчег» может быть построен внутри одной из многочисленных лавовых труб — естественных полостей в горных породах поверхности Луны. Размещение внутри одной из этих труб диаметром более 90 метров защитит «ковчег» и его содержимое от солнечного излучения, метеоритов и изменений температуры.

«Мы предполагаем взять одно из существующих отверстий — просто вход в лавовую трубу — и установить там шахту лифта», — рассказывает Джекан Танга. Лифт будет входом и выходом из хранилища, где разместятся модули криогенной консервации с образцами, хранящимися при –180 °C в случае семян и при –195,6 °C для стволовых клеток.

Чтобы доставить на Луну весь генетический материал (в общей сложности 335 миллионов отдельных образцов), потребуется около 250 запусков ракет. Это в шесть с лишним раз больше количества запусков для строительства Международной космической станции. Оценка не учитывает полеты, необходимые для постройки хранилища.

Джекан Танга уверен, что создание лунного ковчега станет реальностью в ближайшие 30 лет, особенно в свете успехов, которых в последние годы добились частные компании, такие как SpaceX, в снижении стоимости космических полетов.

«Строительство ковчега и транспортировка образцов обойдутся в сотни миллиардов долларов, — говорит он. — Но это не кажется невозможным для международных объединений, таких как ООН».

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