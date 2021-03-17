Знатоки отказываются сниматься в “Что? Где? Когда?” на ОНТ

“Команда Ильи Бороды не сыграет в новом сезоне белорусского телеклуба “Что? Где? Когда?”. Нас пригласили — мы отказались”, — рассказывает Еврорадио обладатель “Малой Хрустальной совы” клуба знатоков Антон Иоков.

Игроки белорусского телеклуба “Что? Где? Когда?” не хотят сниматься на телеканале ОНТ. После выборов канал занял откровенно провластную позицию и принялся поливать грязью протестующих. Не все согласны находиться в эфирной сетке рядом с пропагандой. Поэтому в весенней серии игр “Что? Где? Когда?” 2021 года телезрители увидят много новых лиц.

В феврале телеклуб провёл отбор знатоков в новые команды. Источник Еврорадио, знакомый с ситуацией, говорит, что в обновлённые команды попали не более десяти игроков, которые уже садились за зеркальный стол. В списке знатоков телеклуба сегодня больше 80 человек. Остальным или не предлагали участвовать в этой серии, или они отказались играть — как команда Ильи Бороды.

Впрочем, другие знатоки информацию об отказе участвовать в телесъёмках комментируют неохотно. Мол, “возможно, эти слухи небезосновательны”, но говорить что-то от своего имени не хотим.

Минус “Кентавр”, плюс Dana?

Кроме того, телеклуб “Что? Где? Когда?” потерял одного из бизнес-партнёров — страховое общество “Кентавр”, представитель которого защищал интересы телезрителей. Генеральный директор “Кентавра” Сергей Прохорчик связывает это в первую очередь с пандемией: “Надо думать о людях”.

“Передача замечательная, но пандемия не закончилась. Медики прогнозируют третью волну коронавируса — люди умирают, вообще-то. Во время съёмок участники достаточно плотно стоят друг к другу. Получается, надо либо надевать маски, либо никого не приглашать. Это ломает привычный формат программы. Так что лично моё мнение — лучше переждать”, — рассказывает он Еврорадио.

Что касается отказов со стороны знатоков — по словам Прохорчика, ведущий игры Алесь Мухин рассказывает, что их тоже смущает в первую очередь коронавирус.

“Лично я бы ситуацию не политизировал, но это моё мнение, — продолжает гендиректор “Кентавра”. — Что касается знатоков — их право отказываться от участия в программе по любым причинам. Я их точку зрения [имеется в виду нежелание сниматься на телеканале ОНТ. — Еврорадио], если такая существует, уважаю”.

В ОАО “Белорусский народный банк” рассказали, что сохраняют статус партнёра белорусского телеклуба “Что? Где? Когда?”. Представитель банка продолжит защищать интересы знатоков.

Кроме того, говорят о том, что новым партнёром белорусского телеклуба “Что? Где? Когда?” станет группа строительных компаний Dana. Однако проверить эту информацию пока не получилось.

Ведущий “Что? Где? Когда?”, известный белорусский знаток Алесь Мухин не хочет комментировать ситуацию с весенней серией до того, как игры не выйдут в эфир: “Всё может ещё сорок раз поменяться — боишься куда-нибудь дунуть”.

“Мы планируем выходить в эфир 2 апреля, где и собираемся рассказать про все наши новости, — рассказывает Мухин. — Передачу покажут по телеканалу ОНТ, лицензия с Москвой продлена”.

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