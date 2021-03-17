ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca

«В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжать вакцинацию», - приводит РИА «Новости» заявление организации.

В ВОЗ отметили, что венозный тромбоэмболизм, выявленный у ряда пациентов после прививки AstraZeneca, является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием. Кроме того, прямая связь между вакцинацией и заболеванием пока не доказана.

В организации заявили, что изучение препарата продолжается, и ВОЗ находится в постоянном контакте с Европейским агентством по лекарствам и регулирующими органами во всем мире.

Ожидается, что глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцины озвучит решение по препарату AstraZeneca 18 марта.

Как мы ранее сообщали, после появившейся информации об образовании тромбов у пациентов, привившихся вакциной AstraZeneca, и нескольких летальных случаев европейские страны начали массово отказываться от этой вакцины. На сегодняшний день вакцинация препаратом приостановлена в Литве, Германии, Франции, Италии, Испании, Словении, Португалии, Кипре, Швеции, Латвии, Люксембурге, Нидерландах, Дании, Исландии и Норвегии.

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