В Нижневартовске медведь устроил погоню за мужчиной

В российском городе Нижневартовск в среду утром медведь вышел в город и устроил переполох.

Как сообщают местные СМИ, животное заметили на улице Авиаторов. Люди стали убегать от него: кто-то с остановок общественного транспорта прятался внутрь автомобилей, водители которых останавливались с целью помочь, кто-то залезал на крышу остановок.

Одному мужчине спрятаться не удалось, медведь погнался за ним. В какой-то момент мужчина начал перебегать дорогу, следом за ним бежал и медведь. Однако остановил животное водитель автобуса, который сбил его.

Как видно на записях, от встречи с автобусом медведь не пострадал.

Животное удалось запереть на территории близлежащего предприятия, на месте работают сотрудники МЧС и полиции.

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