В Беларуси зарегистрирована ассоциация, которая станет бороться с «негативным контентом»

Минюстом зарегистрирована ассоциация, целью которой является «оказание содействия противодействию распространения негативного контента в информационном пространстве».

Министерством юстиции Республики Беларусь 5 марта 2021 г. осуществлена государственная регистрация Ассоциации «Информационная безопасность» (сокращенное название – Ассоциация «Инфобезопасность»), сообщает Минюст.

Ассоциация «Информационная безопасность» создана в целях оказания содействия противодействию распространения негативного контента в информационном пространстве, содействия консолидации усилий общественности, а также заинтересованных организаций в развитии саморегуляции информационного сообщества Беларуси.

Учредителями названной выше ассоциации выступили Белорусское общественное объединение демографической безопасности, Белорусское общественное объединение «Позитивное движение», Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие», Общественное объединение «Белорусское педагогическое общество» и Республиканское общественное объединение «Белорусское общество психологов».

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